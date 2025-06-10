Роспотребнадзор: более 266 тыс. человек обратились к врачам из-за укусов клещей
Роспотребнадзор прояснил обстановку в стране с нападениями клещей
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С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения по всей стране обратились более 266 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в Свердловской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Томской областях, а также в Удмуртской Республике и Пермском крае.
В 2025 году более 3,1 млн жителей России получили вакцину от клещевого вирусного энцефалита, как сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что четыре клеща присосались к члену новосибирца во время секса в сквере.