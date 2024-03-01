Роспотребнадзор может проверить авиакомпанию «Победа» из-за билетов за 99 рублей

Клиенты авиакомпании «Победа» планируют обратиться с жалобой в Роспотребнадзор из-за предложения билетов по цене 99 рублей и отсутствия их на сайте. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что якобы билеты по такой стоимости можно было приобрести тем, кто расшифрует названия городов, откуда летает авиакомпания, однако никаких призов никто так и не увидел.

Клиенты считают, что подобным образом «Победа» собрала трафик для изучения спроса на востребованные направления и повысить на них тарифы.