Роспотребнадзор может проверить авиакомпанию «Победа» из-за билетов за 99 рублей
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Клиенты авиакомпании «Победа» планируют обратиться с жалобой в Роспотребнадзор из-за предложения билетов по цене 99 рублей и отсутствия их на сайте. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что якобы билеты по такой стоимости можно было приобрести тем, кто расшифрует названия городов, откуда летает авиакомпания, однако никаких призов никто так и не увидел.
Клиенты считают, что подобным образом «Победа» собрала трафик для изучения спроса на востребованные направления и повысить на них тарифы.