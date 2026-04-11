Роспотребнадзор нашел нарушения в лечебной смеси для детей после скандала на Урале

Роспотребнадзор ввел временный запрет на обращение детской энтеральной смеси под названием «Иннованта стандарт/энергия» на всей территории страны. Как пояснили в пресс-службе ведомства, решение принято 10 апреля 2026 года из-за грубых нарушений обязательных требований к составу продукта.

В ходе лабораторных исследований выяснилось: содержание фосфора, массовая доля кальция, натрия, белка, а также концентрация хрома не соответствуют норме. Все эти показатели оказались либо завышены, либо не укладываются в допустимые рамки.

Как напомнила «Газета.ru», скандальная ситуация вокруг смеси разгорелась после публикации Telegram-канала «SHOT Проверка». Там сообщили о якобы массовом отравлении 40 детей с паллиативным статусом в Свердловской области. По данным канала, один мальчик не выжил, и все пострадавшие получали одно и то же питание в период с начала года.

Однако в региональном минздраве эти сведения назвали фейком. Там подтвердили, что ребенок действительно умер, но подчеркнули: он давно не употреблял ту самую смесь. Тем не менее местная детская больница оперативно направила образцы подозрительного состава в лабораторию. Результаты показали: реальное содержание некоторых микроэлементов в продукте превышает цифры, заявленные производителем на упаковке.

