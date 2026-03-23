В Кузбассе годовалый ребенок погиб, выпив жидкость для вейпа

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка, отравившегося жидкостью для электронной сигареты. Трагедия произошла днем 22 марта в поселке Звездный. Об этом сообщает «News.ru».

По версии следствия, мать находилась в квартире вместе с тремя детьми. Женщина отлучилась в ванную комнату с одним из них, оставив мальчика в возрасте одного года и десяти месяцев без присмотра. Вернувшись, она обнаружила ребенка с открытым флаконом жидкости для заправки вейпа в руках.

Увидев ухудшение самочувствия сына, мать вызвала скорую помощь, однако спасти мальчика не удалось. Он скончался до прибытия медиков. Предварительная причина смерти — отравление химическим веществом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Учитывая, что подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности, детей изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

