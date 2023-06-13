Роспотребнадзор не зафиксировал случаев заболевания жителей Херсонской области после аварии на Каховской ГЭС

Пресс-служба ведомства поделилась информацией о том, что Роспотребнадзору не удалось обнаружить ни одного случая инфекционных болезней у людей, проживающих недалеко от места крушения Новокаховской ГЭС. Об этом пишет ФАН

Сейчас продолжаются работы по иммунизации людей в Херсонской области. В регионе был создан коечный фонд, если вдруг увеличится число госпитализированных. Как указал Роспотребнадзор, не выявлено ни одного случая инфцекционного заболевания, которое обычно свойственно зонам ЧС.

До этого стало известно, что российским лидером была опровергнута информация о том, что Россия якобы заинтересована в подрыве гидроэлектростанции, поскольку новые субъекты Российской Федерации могли оказаться в опасности.