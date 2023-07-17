Роспотребнадзор опроверг информацию о неизвестной болезни туристов из Красноярска

Как сообщает сайт aif.ru , в сети и масс-медиа распространились ложные сведения о том, что вернувшиеся из Египта 18 жителей Красноярского края стали носителями неизвестной болезни.

Дмитрий Горяев, являясь главным санитарным врачом Красноярского края, написал в своих социальных сетях комментарий касательно данной ситуации. По его словам, это заявление оказалось недостоверным. Оно не соответствует реальному положению дел, к тому же в регионе не выявили ни одного подобного случая заболевания.

Однако, несмотря на опровержение, Роспотребнадзор все же решил усилить контроль над авиарейсами. Это вызвано ложными сообщениями о заражении. Специалисты уверены, что симптомы очень напоминают лихорадку денге.