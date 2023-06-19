Роспотребнадзор опроверг информацию о смертельном отравлении ребенка газировкой

Ранее в соцсетях начали распространяться сообщения, в которых якобы говорилось о смертельным напитках «Тархун» и «Ситро». В них говорилось, что после употребления лимонада скончался ребенок. При этом, сообщения распространялись в разных регионах РФ, а также в Казахстане.

«В соцсетях снова распространяется фейк о мальчике, выпившем тархун. В тексте, который впервые появился в сети больше пяти лет назад, говорится о случаях массового отравления детей газированными напитками. Пост сопровождается традиционной для всех фейков просьбой распространить информацию в соцсетях и родительских группах», – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что «черный список» продуктов, который также распространяется в сообщениях, не несет ничего общего с правдой. В Роспотребнадзоре отметили, что случаи госпитализации детей от отравления газировкой не зафиксированы.

Ранее мы сообщали о смертельных случаях отравления сидром в нескольких регионах России. Напитками марки «Мистер Сидр» отравились больше 90 человек, в том числе несовершеннолетние в Нижегородской, Самарской, Курганской областях, а также Удмуртии. Почти 30 человек умерли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По данным следователей, причиной отравления стал метиловый спирт, который нелегально оказался у производителей сидра.