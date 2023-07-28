Роспотребнадзор поможет странам Африки бороться с вирусами и эпидемиями

На саммите «Россия – Африка» министры здравоохранения из Уганды и Бурунди, а также гендиректор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний обсудили борьбу с вирусами. Анна Попова отметила, что государства Африки и Россия многие годы успешно противостоят различным инфекциям, работая в тандеме. Используя опыт совместной работы, по словам главы Роспотребнадзора, можно добиться независимости африканских стран в сфере биологической безопасности, тем самым устранив препятствия для экономического развития.

Во время встречи представители стран договорились о проведении совместных исследований, направленных на разработку тестов и вакцин от различных заболеваний. Также государства планируют начать совместную подготовку профессиональных кадров и развить инфраструктуру для научных исследований. Планируется, что африканские страны перейдут от использования импортных технологий для борьбы с инфекциями к разработке своих собственных.