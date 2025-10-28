Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности метанола в «омывайках»

Специалисты Роспотребнадзора по Кировской области сообщили о рисках для здоровья при попадании внутрь стеклоомывающих жидкостей, используемых в автомобилях, сообщает « МедиаПоток ».

Современные легальные «омывайки» изготавливаются на основе изопропилового спирта, пропиленгликоля и этиленгликоля. Эти вещества токсичностью для человека не обладают, хотя имеют неприятный запах.

Опасность представляют нелегальные жидкости, содержащие метанол. Метанол токсичен для нервной и сосудистой системы, а также поражает сетчатку глаз и зрительные нервы. При попадании внутрь 30 граммов метанола могут вызвать смерть, а 5–10 граммов приводят к полной слепоте.

Эксперты рекомендуют при покупке обращать внимание на маркировку и приобретать жидкость только в крупных сетевых или специализированных магазинах. Использование «омывайки» по назначению (для очистки стекол) при этом безопасно.

