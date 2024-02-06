Роспотребнадзор: принимаются все противоэпидемические меры из-за кори в московском РГУ

У студента РГУ имени Косыгина обнаружили признаки кори, однако в учреждении не вводили карантин. Подробности о принимаемых мерах рассказали RT в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Как пояснили в надзорном ведомстве, всех контактных лиц с зараженным студентом уже установили. Руководству вуза было дано предписание: всех уведомили о необходимости вакцинации и мерах предосторожности при посещении занятий. Пока их проводят дистанционно.

Также по рекомендации Роспотребнадзора были отменены массовые мероприятия.

«Кроме того, с 25 января по 9 февраля установлены учебные каникулы. Организовано проведение вакцинации среди контактных лиц в двух городских поликлиниках. Ситуация находится на контроле», — заверили RT в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Проректор РУДН Елена Апасова ранее также опровергла сведения о введении карантина.

Корь — острое вирусное заболевание. Активно передается воздушно-капельным путем и при отсутствии лечения может давать серьезные осложнения, вплоть до летального исхода. Детям против кори ставят вакцину уже через год после рождения, а повторно прививку нужно повторять в дальнейшем раз в шесть лет.

Ранее сообщалось, что в Рязанскую область завезли 2,5 тыс. вакцин против кори.