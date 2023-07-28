Роспотребнадзор рассказал об эпидемситуации с корью в Татарстане

Роспотребнадзор рассказал, как обстоит ситуация с заболеваемостью с корью в Татарстане. Подробности сообщило РИА Новости .

По данным ведомства, в Республике Татарстан заразились корью 83 человека, из которых – иностранцы. Однако сейчас вирусная ситуация в Татарстане остается спокойной, очаги заболеваемости удалось локализовать. Местный Роспотребнадзор принимает все меры, чтобы не допустить распространения болезни.

Сообщается, что с начала года в Татарстане зарегистрировали всего 83 случая, в июле их было всего пять. Ситуацию контролирует ответственное ведомство.