Роспотребнадзор рекомендовал регионам России подготовиться к противочумным мероприятиям

Из постановления главного государственного санитарного врача следует, что руководителям регионов нужно подготовить медицинские учреждения на случай попадания чумы на территории России. Также перед регионами стоит задача не допустить попадания вируса в страну, и его распространения, если заражение все же произойдет.

Отметим, что с 2017 года в России не было ни одного зарегистрированного случая заражения.