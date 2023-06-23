Роспотребнадзор рекомендовал регионам России подготовиться к противочумным мероприятиям
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Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором рекомендовал регионам России подготовиться к мероприятиям по недопущению распространения чумы. Подробности рассказало РИА Новости.
Из постановления главного государственного санитарного врача следует, что руководителям регионов нужно подготовить медицинские учреждения на случай попадания чумы на территории России. Также перед регионами стоит задача не допустить попадания вируса в страну, и его распространения, если заражение все же произойдет.
Отметим, что с 2017 года в России не было ни одного зарегистрированного случая заражения.