Роспотребнадзор: в бургерной в Приморье отравился 31 человек, включая детей

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора, инцидент с отравлением в бургерной произошел в городе Дальнереченск Приморского.

Отмечается, что по-началу в Дальнереченскую ЦКБ с признаками острого кишечного отравления обратились 22 человека. Все они являлись посетителями одной из местных бургерных.

Через некоторое время количество посетителей заведения общепита «М-Бургер», обратившихся за помощью к медикам, увеличилось до 31 человека. Отмечается, что среди пострадавших есть дети, однако тяжелых случаев отравления пока не зафиксировано.

«Данные по 31 человеку», — передает РИА Новости слова представителя ведомства.

К настоящему времени известно, что Роспотребнадзором заведение было закрыто и начата соответствующая проверка. Кроме того, как уточнили в ведомстве, у заболевших лиц уже выявлена сальмонелла.