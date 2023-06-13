Роспотребнадзор: в Херсонскую область налажена поставка препаратов после разрушения ГЭС

Роспотребнадзор наладил поставку вакцин и медицинских препаратов на территорию Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС на прошлой неделе. Об этом сообщило РИА Новости .

В ведомстве подготовились к увеличению количества госпитализированных местных жителей и наладили доставку медикаментов в медицинские учреждения. Также в регион прибыли специалисты противоэпидемической бригады вместе с мобильной лабораторией.

Напомним, что 6 июня несколько ударов ВСУ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС, сама дамба устояла, но неконтролируемый сброс воды все равно произошел. Некоторые территории оказались затоплены, из-за чего из трех округов эвакуировали людей.