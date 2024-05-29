Роспотребнадзор: восемь пляжей пригодны для купания в Подмосковье

В Подмосковье уже можно купаться на восьми пляжах, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Проверка объектов продолжается в преддверии купального сезона.

Так, заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям водного объекта, используемого для рекреационных целей, выдали шести пляжам в Орехово-Зуево, одному объекту в Рузе и одному в Шатуре

В частности, разрешения получили пляжи на Исаакиевском озере и на Белом озере, зона отдыха «Тихая гавань», пляжи на водоемах «Мечта» и «Горский», а также пляжи на карьерах «Амазонка», «Нажицы», «Золотые пески».

На протяжении всего купального сезона будет продолжаться мониторинг за качеством воды и песка, состоянием пляжей.