Роспотребнадзор выявил поставщиков продукции, вызвавшей ботулизм в ряде регионов России

Вечером во вторник, 18 июня, стало известно, что Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей некачественной продукции, которая привела к массовому отравлению ботулизмом в ряде регионов России.

Больше 172 тонн опасной пищевой продукции изъяли из оборота, а деятельность предприятия остановили, сообщает РИА Новости. Согласно заявлениям ведомства, причиной возникновения острого инфекционного заболевания стала фасоль в вакуумной упаковке, которая хранилась в неправильных условиях.

Известно, что предприятие, производившее некачественные продукты, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой, а в процессе приготовления фасоли были выявлены грубые нарушения. Сотрудники Следственного комитета задержали трех фигурантов по уголовному делу об оказании небезопасных услуг. Следователи выясняют, в какие еще регионы мог попасть салат.

Вспышки заболевания ботулизмом были выявлены в ряде регионов России: Москве, Московской области, Нижегородской области, а также в Республике Татарстан. Пострадавшие заразились инфекцией после употребления салата, в состав которого входила фасоль. Салат был направлен на экспертизу в Роспотребнадзор.