Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав потребителей транспортных услуг

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека запустила специальную горячую линию для консультаций по вопросам транспортных услуг. Согласно информации, распространенной пресс-службой ведомства Роспотребнадзора, услуга будет доступна для граждан по всей России до 28 ноября включительно (материал есть у РИА Новости ).

В рамках проводимой акции специалисты Роспотребнадзора готовы предоставить разъяснения по широкому спектру вопросов, связанных с перевозкой пассажиров, грузов и багажа. Консультации также распространяются на сопутствующие услуги, включая экспедиционное сопровождение, погрузочно-разгрузочные работы и другие аспекты транспортного процесса.

Для получения консультаций гражданам необходимо обратиться по телефонам, опубликованным на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. На этих интернет-ресурсах также размещена информация о местонахождении консультационных центров, их режиме работы и рекомендации по подготовке необходимых документов для подачи обращений.

Круглосуточная федеральная линия продолжает функционировать в обычном режиме через Единый консультационный центр, где можно получить бесплатную консультацию по номеру 8 800 555 49 43. Данный сервис остается доступным для граждан до сроков проведения специальной горячей линии по транспортным услугам.

