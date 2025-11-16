В ОП предложили не сокращать, а наращивать поддержку семей с детьми

Модернизация программы материнского капитала не должна приводить к сокращению выплат при рождении первого ребенка. Напротив, объем поддержки семей необходимо увеличивать. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко.

Эксперт заявил, что существующий маткапитал на первого ребенка нельзя отменять или ограничивать по возрасту родителей. По его словам, такие меры приведут к смещению поддержки в регионы с более ранней рождаемостью.

В качестве решения Рыбальченко предложил сохранить текущий уровень выплат на первого ребенка, но увеличить размер капитала для семей со вторым ребенком. При рождении третьего ребенка, по мнению эксперта, государственная поддержка должна быть еще более существенной.

