Общественник Махмудов дал рекомендации по выбору красной икры

Представитель общественной организации Владислав Махмудов рассказал, как не ошибиться при выборе красной икры, сообщила rostovgazeta.ru.

Общественник Махмудов высказал мнение, что не стоит покупать красную икру в нелицензированных торговых точках. В таком продукте могут оказаться антибиотики и консерванты. Потребитель не может быть уверен в том, что при выращивании икры были соблюдены все установленные санитарные нормы.

«Также в икре может оказаться избыток солей или вкусовых добавок. Как правило, ими прикрывают несвежесть рыбы», — отметил Владислав Махмудов.

Даже в проверенных торговых точках эксперт рекомендует изучать состав продукта. На упаковке может быть написано, что икра имитированная. Обычно слово указывают мелким шрифтом не на самом видном месте. От такого товара общественник Махмудов советует отказаться.

Такой продукт привлечет внимание покупателя из-за низкой стоимости, уверен эксперт. Обычно она достигает 600-700 рублей. Часто именно такую продукцию предлагают «с рук». Эксперт советует выбирать икру в крупных сетевых магазинах, у которых обычно имеются все необходимые документы для реализации товара.

Ранее сообщалось, что эксперт Пятышева посоветовала кипяток для проверки икры на натуральность.