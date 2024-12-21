России предрекли массовое возвращение релокантов

Бежавшие за рубеж россияне возвращаются на родину чаще. Об этом заявил бренд-менеджер товарного знака «СибТаль» Роман Рожков в беседе с «Газетой.Ru» .

Тренд на обратный переезд в Россию наблюдается на рынке труда квалифицированных специалистов. По словам Рожкова, в 2025 году еще большее число беглых граждан вернутся. Некоторые из-за стабильности в стране, которую не нашли за границей, часть — после утихнувших эмоций, которым поддались в 2022-м.

Однако главной причиной, по мнению эксперта, станет невозможность получить документы и легальный статус на длительное проживание в той или иной стране. Вдобавок к этим причинам есть разница менталитетов, языковой непреодолимый барьер, отсутствие хорошего сервиса, невозможность трудоустроиться на престижной должности.

«Многие устремляются за рубеж «для лучшей жизни». Однако эмиграция – это практически всегда понижение социального статуса: по крайней мере, на первых порах. А уникальных специалистов, которых другие страны готовы «оторвать с руками», в реальности не так уж много», — подчеркнул Роман Рожков.

По оценке эксперта, вернуться в Россию в следующем году могут еще около 20% граждан. Он считает, что время для переезда будет удачным, так как именно в 2025 году на фоне сокращения безработицы произойдет рост конкуренции предприятий за сотрудников. Грубо говоря, релоканты приедут на вакантные места и без проблем займут свое рабочее место.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали к бойкоту российских релокантов.