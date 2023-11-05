Пенсионер из России утонул в абхазской Гагре, не справившись с волнением моря

В ведомстве пояснили, что утонувший мужчина решил зайти в воду, несмотря на сильное течение и волнение моря, и заплыл далеко от берега. Это и стало фатальным для россиянина.

«Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии извлекли в акватории Гагры из моря тело утонувшего гражданина России Стасюка Александра Олеговича, 1959 года рождения, проживавшего в городе Альметьевск, Республики Татарстан», - говорится в сообщении.

Сейчас в МЧС пытаются связаться с семьей утопленника, чтобы они могли забрать тело.