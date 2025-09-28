Россия без McDonald's: финал или пауза? Почему январь 2026-го станет решающим месяцем для судьбы легендарного бренда

Корпорация McDonald's рискует лишиться правовой охраны на часть своих брендов в Российской Федерации в начале 2026 года. Об этом со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента сообщает РИА Новости.

Как следует из публикации, у американской сети ресторанов быстрого питания истекает период исключительных прав на такие обозначения, как «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс». Эти товарные знаки охватывают деятельность по изготовлению и реализации пищевой продукции, а также оказанию услуг общественного питания на территории России.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, если McDonald's не инициирует продление до 22 января 2026 года, есть риск утраты на товарные знаки. При этом эксперт уточнила, что после указанной даты у правообладателя сохранится возможность восстановления прав в течение дополнительного шестимесячного льготного периода.

