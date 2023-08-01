Россия эвакуировала из Судана дипломатов и граждан

На фоне непрекращающихся боестолкновений в Судане Россией было принято решение эвакуировать часть своих дипломатов из страны. Об этом пишет ТАСС 1 августа.

По данным издания, в МИД России также добавили, что, помимо дипломатов, были эвакуированы и те граждане нашей страны, которые захотели вернуться на родину из-за ситуации в стране.

Сообщается, что людей – как послов, так и других граждан и их семей вывезли из города Порт-Сулан, при этом работа посольства не останавливается.