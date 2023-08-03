Россия готовит бизнес-миссию в Мексику и обсуждает новые поставки в страну

Российский посол рассказал об открытии торгового представительства России в Мексике и готовящейся бизнес-миссии. Подробности сообщило РИА Новости .

По словам дипломата Николая Софинского, интерес обеих стран к взаимному сотрудничеству растет, и сейчас, после возобновления работы представительства в Мексике, обсуждается визит российской бизнес-миссии. Российская сторона предложила всем заинтересованным в совместной работе мексиканским компаниям присоединиться к подготовке и проведению мероприятия.

Софинский также отметил, что Россия занимается расширением списка поставляемых в Мексику товаров, в скором времени в страну начнут поставлять российские кондитерские изделия. Параллельно идут переговоры о поставках рыбной продукции и солода.