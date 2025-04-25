Отельер Колесников заявил о росте стоимости курортных отелей в этом году

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, стоимость мест размещения в отечественных курортных районах в предстоящий туристический сезон увеличится на 15-20% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что причинами этого являются инфляция и кадровый дефицит в отрасли. Кроме того, первый квартал текущего года для гостиничной индустрии оказался провальным: показатели оказались выше прошлогодних, однако ниже ожидаемых. Во второй четверти года ситуация начала налаживаться.

По мнению турэксперта, заметное влияние на географию туристического спроса окажут последствия экологической катастрофы, которая вызвана разливом мазута в Черном море в декабре минувшего года. Так, недоступность части пляжей на черноморском побережье приведет к перераспределению турпотоков: увеличенный наплыв путешественников ожидается в Крыму и на курортах Калининградской области. Также на рынок отдыха в предстоящий сезон окажет влияние открытие железнодорожного сообщения с Абхазией и возможный старт прямых перелетов в Сухуми.

Ранее сообщалось, что в России упал спрос на отдых в Сочи и выросла потребность на туры в Дубай.