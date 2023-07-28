Россия и Африка начнут совместную работу над отменой санкций

Россия и африканские страны договорились начать совместную работу в Совбезе ООН по отмене санкций. Подробности рассказало РИА Новости .

Страны намерены проработать вопрос о смягчении или полной отмене санкций в отношении африканских государств. Россия взяла на себя обязательства координировать в Совбезе ООН политику в отношении стран Африки, планируя добиться отмены ограничительных мер, уже утративших свою актуальность. Также Россия поможет добиться независимости странам Африки.

Как отметил Владимир Путин, Россия готова рассмотреть варианты по расширению представительства Африки в структурах ООН. По его словам, наступило время, когда необходимо исправить историческую несправедливость и предоставить свободу африканским государствам и жителям стран.