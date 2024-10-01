Россия и Республика Конго заключили договор о строительстве нефтепровода
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Республика Конго подписала контракт с российской стороной на реализацию проекта нефтопровода «Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо». Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на информацию из посольства республики в Москве.
Подписание соглашения состоялось по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии, занимающейся вопросами экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.
Республика Конго расположена в Центральной Африке и насчитывает более пяти миллионов жителей.
Это государство входит в состав Африканского союза и Организации Объединенных Наций.
Республика Конго заняла четвертое место по размеру производства нефти в Гвинейском заливе, что принесло стране некоторый уровень благосостояния.
Экономика этой страны в значительной степени зависит от нефтяной отрасли.
Ранее сообщалось, что в Госдуме представили законопроект о повышении штрафов за отсутствие ОСАГО.