Россия и Республика Конго заключили договор о строительстве нефтепровода

Республика Конго подписала контракт с российской стороной на реализацию проекта нефтопровода «Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо». Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на информацию из посольства республики в Москве.

Подписание соглашения состоялось по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии, занимающейся вопросами экономического, научно-технического сотрудничества и торговли.

Республика Конго расположена в Центральной Африке и насчитывает более пяти миллионов жителей.

Это государство входит в состав Африканского союза и Организации Объединенных Наций.

Республика Конго заняла четвертое место по размеру производства нефти в Гвинейском заливе, что принесло стране некоторый уровень благосостояния.

Экономика этой страны в значительной степени зависит от нефтяной отрасли.

Ранее сообщалось, что в Госдуме представили законопроект о повышении штрафов за отсутствие ОСАГО.