В Госдуме представили законопроект о повышении штрафов за отсутствие ОСАГО

В Государственную Думу был представлен законопроект о повышении штрафов за отсутствие страхового полиса ОСАГО. Как сообщил RG.ru, этот документ получил поддержку от правительства.

На данный момент, если водитель впервые остановлен без ОСАГО, ему грозит штраф в размере 800 рублей.

Однако за повторное нарушение сумма увеличится до 3-5 тысяч рублей. Инициатива возникла в парламенте Кабардино-Балкарской республики.

Причиной данной меры является растущее количество автомобилей без страховки, что отчасти связано с увеличением цен на полисы, особенно для неосторожных водителей.

В результате добросовестные владельцы автомобилей вынуждены тратить время и средства на компенсацию ущерба от виновников ДТП, что иногда оказывается безрезультатным, если виновник уезжает в другую страну.

Кроме того, текущий штраф в 800 рублей может быть уплачен с 50% скидкой, что не побуждает нарушителей заботиться о приобретении полиса стоимостью 5-6 тысяч рублей.

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