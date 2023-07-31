Россия наносит удары по Харькову и области, в городе повсюду гремят взрывы

Как сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов, в настоящее время по всему Харькову слышны звуки взрывов и канонад. Информации о каких-либо повреждениях городской инфраструктуры и пострадавших пока нет.

В настоящее время в Харьковской области, а также в ряде других украинских регионах действует воздушная тревога.

«Россия наносит ракетный удар по Харькову», - сообщил Синегубов в соцсетях.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Внуково после атаки украинских дронов на Москву был закрыт на вылет и прилет.