Россия не будет отменять единые визы для жителей недружественных стран

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что Россия не будет уподобляться Западу и не станет отменять единые визы для жителей недружественных стран. Подробности рассказало РИА Новости .

На совещании с представителями федерального правительства Голикова подняла вопрос о выдаче единой электронной визы на въезд в Россию тем, кто прибыл в страну из недружественных государств. Политик признала, что запрет мог бы стать ответной мерой на действие властей западных государств, но не является необходимым для России.

Голикова подчеркнула, что граждане недружественных государств смогут получить визы для коротких визитов в Россию, а вот дипломаты и политики не смогут получить такую визу, на них наложен запрет.