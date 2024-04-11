Россия оказалась в десятке стран с самыми неверными супругами

В России оказались не самые верные мужья и жены. Об этом свидетельствует проект портала World Population Review, который провел соответствующее исследование. Всего в рейтинге аналитиков 10 стран, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Самой «неверной» страной оказалась Америка. Там большинство (71%) чаще всего изменяли супругам с бывшими возлюбленными. В России процент измен оказался ниже: 53%. При этом россияне чаще предпочитают романы с незнакомцами.

От 40 до 68% не хранят верность в браке в таких странах как Великобритания, Германия, Бразилия, Япония, Франция, Таиланд, Австралия и Румыния. Французы и австралийцы при этом чаще предпочитают разделить постель с незнакомцами.

В Бразилии отмечается еще и легкость заведения связей на стороне: там жители признались, что пользуются специальными приложениями.

Меньше всего изменяли жители островных государств. Среди них мужчины и женщины из Исландии (9%), Гренландии (12%), Ирландии (15%).

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