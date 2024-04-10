Мир сошел с ума: психологи раскрыли, почему на Западе поощряют смену пола

Сегодня в зарубежных СМИ разлетелись новость, которая на Западе принимается уже обыденно — 15-летняя дочь Бена Аффлека решила стать парнем. Она сделала короткую стрижку и сменила имя на мужское.

С чем это может быть связано, нам рассказала психолог Наталья Арефьева. Она напомнила, что пол человека определяется при зачатии. Это биологический процесс, повлиять на который невозможно. А выбор гендерной идентичности касается чувств и мышления.

«Это, конечно, отклонение от нормы. Чаще у этого есть психологические причины, связанные с влиянием общества, близкого окружения, микроклиматом в семье. Иногда такие поиски становятся следствием тотального неприятия себя ребенком, если он не получает поддержку значимых взрослых, а сверстники не принимают его или подвергают буллингу», — уточнила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Среди возможных причин таких отклонений психолог назвала также физическое или эмоциональное насилие в семье, игнорирование потребностей, обесценивание важных событий, внушение стереотипов.

«Человек стремится спрятаться от внешних угроз в поиски «другого себя», следует за иллюзиями. Решать такие проблемы нужно комплексно. Это вполне реально, когда есть поддержка и любовь близких, ценности и жизненные ориентиры, заложенные обществом, где мама - всегда женщина, а папа мужчина», — пояснила Арефьева.

Психолог Владислав Чубаров добавил, что в последнее время тренд на смену пола на Западе усилился.

«В эпоху у соцсетей, акцент ставится на уникальность, банальным никто не хочет быть. Любая инаковость поощряется, притягивает внимание», — уточнил он.

По словам Арефьевой, сейчас трансгендерность — это одна из главных проблем для западного общества.

«Несовпадение гендерной идентичности с полом, который был получен при рождении, ВОЗ исключила из списка психических заболеваний несколько лет назад. И в целом общество пропагандирует это течение как норму, предлагая детям бесполые игрушки, открывая туалеты для мальчиков, девочек и тех, кто еще не относит себя ни к тем, ни к другим», — уточнила она.

Однако родителям, воспитывающим «бесполых» детей, нужно понимать, что они рискуют вырастить людей с огромным количеством ментальных проблем и отсутствием базовой самоидентификации.

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