Несмотря на официальные предостережения Госдепартамента США, рекомендующего гражданам воздержаться от поездок в Россию, некоторые американские путешественники готовы проверить эти предупреждения на себе. Как сообщает издание « Вокруг Света », в сети активно обсуждается пост пользовательницы Reddit с ником Happy_Rainy1, которая, проживая в Армении, задумалась о двухмесячном визите в Москву и решила заранее разведать обстановку у бывалых.

Девушка пояснила, что уже изучила базовую информацию и пришла к выводу, что при наличии всех документов и полном отказе от политической активности серьезных рисков для иностранных туристов в России нет. Тем не менее, для пущей уверенности она обратилась к сообществу за подтверждением: действительно ли американцам безопасно находиться на территории РФ и какие местные особенности стоит учесть заранее.

«Это совершенно нормальная и рабочая идея. На самом деле никаких рисков нет», — гласил один из самых популярных и обнадеживающих комментариев.

Впрочем, другой участник дискуссии поспешил добавить ложку дегтя, заметив, что проблемы могут возникнуть разве что при попытке ввезти в страну запрещенные вещества.

Пользователи также погрузились в обсуждение бытовых нюансов. Американке напомнили, что в России по-прежнему не работают карты Visa и Mastercard, поэтому без наличных рублей не обойтись, причем валюту лучше обменять заранее. Один из комментаторов иронично заметил, что сегодня наличными в России расплачиваются практически одни только иностранные туристы, а потому американку, протянувшую кассиру банкноту вместо карты, вычислят мгновенно. Среди прочих рекомендаций были и советы по маршруту: например, долететь до Минеральных Вод как до удобной отправной точки для дальнейших путешествий по югу страны.

Отдельный блок обсуждения коснулся культурных различий и русского менталитета. Один из пользователей честно предупредил: «Идея хорошая, но не расстраивайтесь, если русские будут удивляться вашим ошибкам и поправлять вас. Русские — народ непосредственный, они говорят то, что думают, не задумываясь о последствиях для других людей. Помните об этом и старайтесь не принимать близко к сердцу. В остальном вас ждет фантастическое времяпровождение. Россия — это особая цивилизация, и вас ждет множество культурных сюрпризов».