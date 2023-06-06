Россия ответит на намерение Финляндии выдворить послов из страны - МИД

Россия не оставит без ответа попытку Финляндии выдворить послов из страны. Об этом сообщило РИА Новости .

Кабмин Финляндии заподозрил сотрудников российского посольства в шпионаже и выразил намерение выдворить их из страны. В поле зрения политиков попали девять человек, которые, якобы, проводили разведку для России.

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что без ответа такой поступок не останется. Если Финляндия действительно избавится от сотрудников посольства, Россия будет вынуждена ответить соответствующими мерами.