Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. На этот раз обмен прошел по формуле «150 на 150». Об этом сообщили в Минобороны России.

Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной завершился 5 февраля. По данным Министерства обороны РФ, стороны обменялись по формуле «150 на 150». Российские военнослужащие уже находятся в Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Они получили возможность связаться с родными, а затем будут направлены в профильные учреждения для лечения и реабилитации.

В организации процесса принимали участие Объединенные Арабские Эмираты, выступившие в роли посредников. Российская сторона продолжает работу по вопросам будущих обменов.

Омбудсмен Татьяна Москалькова отметила, что взаимодействие с семьями пленных не прекращается, а сам процесс требует больших усилий со стороны Минобороны и спецслужб. Об этом пишет РИА Новости. Она выразила надежду, что такие обмены в будущем станут более частыми.

Ранее стало известно о том, что в Белгороде один человек пострадал при падении обломков сбитого беспилотника ВСУ.