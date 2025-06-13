Россия передала Украине еще сотни тел солдат ВСУ

Россия передала Украине 1200 тел погибших бойцов из украинской армии. Кадры, опубликованные в телеграм-канале RT, запечатлели момент передачи, который координировал военный корреспондент RT Константин Придыбайло.

Очередной акт гуманитарного взаимодействия между сторонами за последние месяцы осуществили в июне. Россия, несмотря на продолжающиеся боевые действия, продолжила процесс передачи тел погибших. По данным канала, речь идет о возвращении еще 1200 тел из ВСУ.

Передача осуществлена через согласованные коридоры с участием международных наблюдателей. Украинская сторона подтвердила получение тел, но не прокомментировала дальнейшие планы.

RT напомнил, что украинской стороне вернули 1221 тело из шести тысяч запланированных в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

В то же время ТАСС в Telegram сообщает, что Украина якобы не вернула России ни одного тела бойцов из ВС РФ.

Ранее сообщалось, зачем Россия обнародовала списки погибших бойцов ВСУ.