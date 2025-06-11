Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил сайту aif.ru, что Киев сознательно затягивает процесс возвращения тел, лишая семьи возможности достойно проститься с погибшими. По этой причине Россия обнародовала списки погибших из ВСУ.

Российские власти публикуют списки погибших украинских военных, чтобы их родственники могли узнать правду о судьбе близких. По словам парламентария, украинские власти демонстрируют наплевательское отношение к собственным гражданам.

Белик также отметил, что родственники погибших могут обращаться к российской стороне через официальные ведомства или гуманитарные организации, чтобы установить судьбу военнослужащих.

«То, что наша страна в публичном пространстве размещает списки погибших украинских военных, дает понять их семьям, что их близкие не пропали без вести — это Киев не дает с ними по-человечески попрощаться», — пояснил Белик.

Напомним, Россия начала масштабную гуманитарную акцию по передаче Украине тысячи погибших, согласованную по стамбульским договоренностям. Однако украинская сторона не явилась на место передачи, несмотря на предварительную договоренность. В МИД РФ заявили, что отказ свидетельствует о неонацистской сущности Киева.

При этом уже 11 июня Украина все же приняла тела 1212 бойцов ВСУ.