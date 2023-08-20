Россия передаст Белоруссии еще восемь ударных вертолетов Ми-35М
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Как проинформировал командир 50-й смешанной авиабазы ВС РБ Владимир Скоркин, указанная авиатехника заступит на боевое дежурство в войсках РБ в самое ближайшее время. Доставка первых четырех машин в Минске ждут до конца нынешнего года.
Несколькими днями ранее в белорусском Минобороны рассказали, что военные летчики вооруженных сил республики переправили в страну переданную Россией первую партию вертолетов Ми-35.
«Россия передаст Белоруссии ещё восемь ударных вертолетов Ми-35М», — отметил Скоркин, передает RT.
Напомним, ранее посол России в Минске Борис Грызлов рассказал, каким будет ответ России в случае атаки на Белоруссию извне.