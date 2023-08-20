Россия передаст Белоруссии еще восемь ударных вертолетов Ми-35М

Как проинформировал командир 50-й смешанной авиабазы ВС РБ Владимир Скоркин, указанная авиатехника заступит на боевое дежурство в войсках РБ в самое ближайшее время. Доставка первых четырех машин в Минске ждут до конца нынешнего года.