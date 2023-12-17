Россия подготовила сразу несколько боевых групп для штурма позиций ВСУ под Купянском

Как проинформировали в Минобороны РФ, инструкторами подготовлены сразу несколько новых штурмовых групп для активных боевых действий под Купянском в Харьковской области.

Отмечается, что в систему подготовки штурмовиков вошли: управление различными видами боевых дронов, навыки, как вести себя в бою, подготовка полетов на вертолетах. Также была проведена подготовка налаживания связи для наведения артиллерии.

«Инструкторы завершили подготовку очередной группы бойцов штурмового подразделения „Западной“ группировки войск на полигоне в базовом районе СВО» — цитирует информацию Минобороны РФ РИА Новости.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВС РФ взяли под полный контроль город Марьинку в ДНР.