Россия помогла создать первую в Африке службу санитарной авиации
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Россия осуществила поставку по контрактам в Зимбабве многоцелевых вертолетов «Ансат» и Ми-17 для создания первой на континенте службы санитарной авиации. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора корпорации «Ростех».
В 2023 году южноафриканская страна получила 18 «Ансатов».
Однако российская помощь не ограничилась поставкой техники. Специалисты Национальной службы санитарной авиации Ростеха обучили врачей, пилотов и технический персонал и внедрили свой протокол работы службы.
Осуществление проекта поможет спасти тысячи жизней.