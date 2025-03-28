Россия потребовала от ООН отреагировать на захват святынь в Киево-Печерской лавре

Россия направила в ООН обращение с призывом осудить захват Киево-Печерской лавры украинскими силовиками. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. По его словам, представители украинских властей силой проникли на территорию монастыря, вскрыли замки и начали изымать мощи святых.

Мельников призвал ООН принять резолюцию, осуждающую подобные действия и требующую от Киева прекращения преследования духовенства канонической Украинской православной церкви. Он также подчеркнул, что многие священнослужители остаются в заключении, где подвергаются жестокому обращению.

Ранее стало известно, что Министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется «проверкой останков» святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах лавры. Работу планируется завершить к 30 мая, а ее результаты получат статус «информации с ограниченным доступом».

На фоне этих событий Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники заповедника в сопровождении силовиков проникли в Ближние пещеры, срезали замки и заменили их новыми. Аналогичные действия были предприняты и в Дальних пещерах. Украинская православная церковь заявила о грубом нарушении прав верующих и захвате святынь, находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Москва осудила действия Киева и потребовала от международного сообщества обратить внимание на ситуацию. В ООН пока не дали официального ответа на обращение.

Ранее стало известно о том, что с захваченной и оскверненной раскольниками Киево-Печерской Лавры рухнул крест.