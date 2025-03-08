На одном из куполов церкви Всех Святых в Киево-Печерской лавре произошло обрушение креста. Об этом стало известно из сообщения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, опубликованного в социальной сети, признанной в Российской Федерации экстремистской.

Чтобы обеспечить безопасность при демонтаже конструкции, спасатели задействовали автоподъёмник. Они поднялись к кресту, аккуратно перерезали проволоку и аккуратно опустили его на землю. В данный момент проводится расследование причин обрушения.

«На куполе одного из храмов частично рухнул крест», — говорится в тексте.

Чтобы безопасно разобрать конструкцию, спасатели задействовали автомобильный подъёмник. Они поднялись к кресту, аккуратно перерезали проволоку и аккуратно опустили его на землю. Причины обрушения в настоящее время устанавливаются.

С 2022 года представители раскольнического движения начали предпринимать действия, направленные против монастыря. Они задерживали священников, опечатывали здания святой обители и фабриковали дела о «пророссийской пропаганде».

В феврале 2024 года монастырские земли были переданы киевскими властями в распоряжение светских властей, что фактически означало завершение рейдерского захвата. С тех пор украинские власти всячески оскверняли Киево-Печерскую Лавру, доходя до таких крайностей, как проведение кулинарных мастер-классов в стенах обители.