Россия опасается, что Киев и его западные спонсоры готовят операцию на Запорожской АЭС. Подробности рассказало РИА Новости .

По мнению зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Украина готовит ядерную провокацию, так как не прекращает обстрелы ЗАЭС. Политик предполагает, что Киев решил повторить ситуацию с Бучей и Каховской ГЭС, то есть организовать операцию и обвинить в ее последствиях Россию. Полянский уверен, что это будет сделано ради возвращения доверия европейского общества к Украине.

Ранее Россия направила в службу безопасности ООН письмо, в котором подчеркнула, что не планирует уничтожать Запорожскую АЭС, и попросила генсека сделать все, чтобы не допустить провокации на станции Киевом.