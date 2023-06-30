Россия предполагает, что Киев готовит диверсию на Запорожской АЭС под чужим флагом
Фото: [©Таисия Воронцова/РИА Новости]
Россия опасается, что Киев и его западные спонсоры готовят операцию на Запорожской АЭС. Подробности рассказало РИА Новости.
По мнению зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, Украина готовит ядерную провокацию, так как не прекращает обстрелы ЗАЭС. Политик предполагает, что Киев решил повторить ситуацию с Бучей и Каховской ГЭС, то есть организовать операцию и обвинить в ее последствиях Россию. Полянский уверен, что это будет сделано ради возвращения доверия европейского общества к Украине.
Ранее Россия направила в службу безопасности ООН письмо, в котором подчеркнула, что не планирует уничтожать Запорожскую АЭС, и попросила генсека сделать все, чтобы не допустить провокации на станции Киевом.