Подобные действия только усугубляют напряженность в отношениях между этими двумя государствами и, в конце концов, могут спровоцировать дальнейшие конфликты. Новостью поделились в RT

В связи с политически мотивированными санкциями со стороны Австралийского государства по отношению к российским гражданам, Россия все-таки приняла соответствующие меры и закрыла въезд для сорока восьми австралийских граждан, включая муниципальных депутатов, представителей военно-промышленного комплекса, а также журналистов.

Информация была объявлена в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Австралия не прекращает придерживаться свей русофобской политики, и Россия вынуждена принимать соответствующие меры.