Россия признала Rasmussen Global Consulting нежелательной организацией
Генпрокуратура России объявила о нежелательности Rasmussen Global в стране
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В России признали нежелательной деятельность Rasmussen Global Consulting, датской организации, основанной в 2014 году экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным ведомства, организация с момента основания демонстрирует выраженную антироссийскую позицию, сосредоточившись на интеграции Украины в сферу влияния западных государств.
После начала спецоперации антироссийские заявления участились, а работа по украинскому направлению стала более интенсивной.
Представители организации призывают западные страны отменить ограничения на поставки оружия Украине и использовать его для атак на военные объекты в России, окончательно изъять замороженные российские активы для укрепления военной поддержки Украины.
А также разместить на украинской территории тренировочные и консультативные миссии с участием военнослужащих стран НАТО.
Организация активно проводит информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на мобилизацию максимальной военной и финансовой поддержки для киевского правительства.
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