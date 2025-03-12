В России признали нежелательной деятельность Rasmussen Global Consulting, датской организации, основанной в 2014 году экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, организация с момента основания демонстрирует выраженную антироссийскую позицию, сосредоточившись на интеграции Украины в сферу влияния западных государств.

После начала спецоперации антироссийские заявления участились, а работа по украинскому направлению стала более интенсивной.

Представители организации призывают западные страны отменить ограничения на поставки оружия Украине и использовать его для атак на военные объекты в России, окончательно изъять замороженные российские активы для укрепления военной поддержки Украины.

А также разместить на украинской территории тренировочные и консультативные миссии с участием военнослужащих стран НАТО.

Организация активно проводит информационно-пропагандистскую кампанию, направленную на мобилизацию максимальной военной и финансовой поддержки для киевского правительства.

Ранее сообщалось, что суд в Смоленске запретил телеграм-канал писателя Михаила Зыгаря.