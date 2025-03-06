Суд запретил телеграм-канал иноагента-писателя Зыгаря

Ленинский районный суд Смоленска вынес решение о запрете телеграм-канала журналиста и писателя Михаила Зыгаря* на территории РФ. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Такое решение вынесено на основании выводов прокурора Заднепровского района, который утверждал, что контент канала содержит данные, дискредитирующие ВС РФ, и искажающую информацию, связанную с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, в юридических документах указано, что публикации Зыгаря не содержат отметок о статусе иностранного агента, которым писателя признали в октябре 2022 года. Также суд установил, что доступ к каналу был открыт для всех пользователей, включая несовершеннолетних.

Иск к Зыгарю подала прокуратура после тщательного расследования, в ходе которого выявили ряд нарушений. Следствием установлено, что материалы канала могут негативно влиять на общественное мнение и дискредитировать российскую армию.

Стоит отметить, что в июле 2024 года Зыгарь был заочно осужден на 8,5 лет лишения свободы за публичное распространение фейков о российской армии. Несмотря на обжалование приговора в Московском городском суде, все решения судов первой и апелляционной инстанции были оставлены без изменений.

С 2000 по 2009 годы Зыгарь работал в издательском доме «Коммерсантъ», а затем, с 2010 по 2015 годы, возглавлял телеканал «Дождь»*.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции РФ потребовало ликвидировать Ленинский союз молодежи.

*физическое лицо и организация, признанные иностранными агентами.