Россия собирается привлечь внимание ООН к угрозам со стороны американца, представляющего Украину, в адрес журналистов. Об этом сообщает РИА Новости .

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая представляет киевский режим, после угроз российским СМИ и представителю МИД Марии Захаровой перешла на угрозы в адрес иностранных наблюдателей, присутствующих на прошедших в прошлые выходные выборах.

По словам Полянского, Россия не собирается оставлять инцидент без внимания и сообщит о нем с трибуны ООН в ближайшее время. В России же проверить высказывания американского представителя Украины поручил глава СК.