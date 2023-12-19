Россия спасла семью с шестью детьми из Германии, предоставив убежище

Женщина и ее супруг сбежали из ФРГ, опасаясь потерять своих шестерых детей, включая четверых несовершеннолетних.

Ювенальная полиция Германии грозила семье Хардер изъятием детей, в связи с чем она бежала в Россию и попросила о помощи. В ноябре 2023 года иностранцы обратились в местное миграционное ведомство в Калужской области, где им пошли на встречу. Как уточняет РИА Новости, их документы рассмотрели в ускоренном порядке и одобрили получение временного убежища.

Недавно Хардеры получили официальное разрешение на пребывание в РФ. Вручение свидетельств проходило в торжественной обстановке. В Сети их также поздравила представитель МВД Ирина Волк.

Сами немцы остались благодарны за помощь и спасение их семьи. Они обещали, что подадут документы на гражданство.