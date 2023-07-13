Россия стала самым крупным из импортеров китайских автомобилей

Россия стала самым крупной страной, закупающей автомобили у КНР. Количество авто, вывезенных в РФ из Китая в 2023 году опередило показатели остальных стран практически вдвое. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на китайские таможенные органы и ассоциацию автопроизводителей.

Как передает Bloomberg, за первое полугодие Китай поставил в РФ почти 300 тысяч новых авто. Показатель стал рекордным среди всех стран, в которые осуществляется импорт и даже побил прошлый рекорд России. Количество ввезенных из КНР машин увеличилось почти в 2 раза.

Среди лидеров по импорту также оказалась Мексика, которая заказала у Китая 159 тысяч авто. Вслед за ней разместилась Бельгия с цифрой в 120 тысяч.

По данным агентства, самыми популярными автомобилями для ввоза в Россию являются Chery, Geely и Great Wall Motor.