В октябре 2025 года потребление алкоголя в России снизилось до исторического минимума — 7,74 литра на человека, что стало самым низким показателем с 1999 года. Данные опубликовали « Ведомости » со ссылкой на статистику Минздрава.

Лидерами по минимальному потреблению алкоголя стали Чеченская республика — 0,15 литра на человека, Ингушетия — 0,61, Дагестан — 0,89, Кабардино-Балкарская республика — 2,47, Карачаево-Черкесия — 2,69 литра. В десятку также вошли Ставропольский край, Северная Осетия, Москва, Ростовская область и Республика Тыва.

Наибольшее снижение зафиксировано в Калининградской, Белгородской, Смоленской, Иркутской и Еврейской автономной областях. В целом по стране за десять месяцев 2025 года уровень потребления почти не изменился и составил 8,14 литра.

Продажи алкоголя за три квартала 2025 года сократились на 10%. При этом доля нелегальной продукции и самогона выросла с 16% до 25% общего объема. Наибольшая доля теневого рынка отмечена в Ненецком и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной и Пензенской областях.

По словам доцента кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Максима Черниговского, снижение потребления алкоголя связано с ростом акцизов и региональными ограничениями. Минздрав в стратегических планах ставит цель снизить среднедушевое потребление алкоголя до 7,8 литра к 2030 году.

Ранее сообщалось, что диетолог Николь Эндрюс назвала алкоголь и переработанное мясо единственными продуктами с доказанной способностью провоцировать рак.